В Кремле оценили возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ну, откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Белого дома о готовности Трампа к трехсторонней встрече.

Песков подчеркнул, что российский президент неоднократно выступал в поддержку прямых контактов на высшем уровне. Однако подобная встреча, по его словам, должна стать результатом договоренностей, выработанных на уровне экспертов.

Ранее в Кремле заявили, что новый контакт Путина и Трампа может быть оперативно организован при необходимости, однако на данный момент таких договоренностей нет.