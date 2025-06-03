В Кремле высказались о новых контактах Путина и Трампа

Песков: Новый контакт Путина с Трампом может быть организован оперативно

Новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организован оперативно при необходимости, однако сейчас таких договоренностей нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он отметил, что встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о готовности Турции принять возможную встречу президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.