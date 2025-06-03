В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше

Песков: Победа Навроцкого на президентских выборах — внутреннее дело Польши

Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать», — отметил официальный представитель Кремля, комментируя итоги выборов.

При этом Песков добавил, что Кремль не видит в настоящее время предпосылок для прихода к власти в Польше политика, который бы начал стремиться к нормализации отношений с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше.