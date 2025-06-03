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13:15, 3 июня 2025Россия

В Кремле рассказали о графике Путина

Песков заявил, что Путин встретится с главой Минприроды Козловым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin/Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник, 3 июня, встретится с главой Минприроды Александром Козловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин работает в Кремле... Сегодня будет с докладом у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Чрезвычайно важное направление работы. Будет детальный доклад», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, другие встречи, внутренние контакты, а также совещания, которые пройдут в течение дня, будут носить не публичный характер.

Накануне президент России встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Детский омбудсмен доложила Путину о результатах проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

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