В Кремле высказались о компромиссах в урегулировании конфликта на Украине

Песков: Вопрос компромиссов в меморандуме по Украине не может быть публичным

Вопрос компромиссов в меморандуме по урегулированию конфликта на Украине не может быть публичным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности России к компромиссам по каким-либо пунктам меморандума.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал итоги прошедших 2 июня переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, ожидать прорывов от переговоров не следует, однако стороны ведут работу по урегулированию конфликта.