В меморандумах России и Украины нашли точки соприкосновения

Reuters: В меморандумах России и Украины есть несколько точек соприкосновения

В проектах меморандумов России и Украины есть несколько точек соприкосновения. Об этом сообщает Reuters.

В числе объединяющих документы положений — освобождение обеими сторонами политических заключенных и других задержанных, передает агентство. Также и Москва, и Киев включили в проекты меморандумов подписание соглашения о реализации параметров урегулирования конфликта с назначением даты подписания окончательного договора.

«Украина отменит военное положение, чтобы устранить препятствие для парламентских и президентских выборов, которые она обязуется провести в течение 100 дней. (...) Договор будет подписан, одобрен Советом Безопасности ООН, ратифицирован обеими сторонами и вступит в силу», — отмечает Reuters.