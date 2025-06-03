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23:43, 3 июня 2025Экономика

В московском парке дерево рухнуло на детскую площадку

На востоке Москвы дерево рухнуло на детскую площадку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Терлецком парке на востоке Москвы дерево рухнуло на детскую площадку, в которой на тот момент находились люди. Внимание на инцидент, произошедший во вторник, 3 июня, обратил Telegram-канал «Москва М125».

На фотографиях, сделанных местными жителями, можно увидеть, что растение упало прямо в сторону одной из скамеек. Рядом в этот момент сидела девушка с грудным ребенком, которые, уточнил автор публикации, чудом не пострадали.

Накануне стало известно, что в Чебоксарах из-за сильного ветра обрушилась часть 17-этажного дома. Речь идет о здании, которое расположено по адресу Восточный поселок, 31. В результате упавшие с большой высоты кирпичи почти полностью придавили один автомобиль и сильно повредили еще одну машину.

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