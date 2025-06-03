В Москве младенец оказался в больнице после прогулки под палящим солнцем

В Зеленограде младенец попал в больницу после прогулки под палящим солнцем

В Зеленограде двухмесячный ребенок оказался в больнице после того, как на прогулке провел под палящим солнцем несколько часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 29-летняя мать ребенка решила выйти с ним на прогулку в Москве и дойти пешком до дачи. Женщина вместе с двухмесячным младенцем на руках долго шли под палящим солнцем. Когда она дошла до дачи, то заметила, что лицо и руки у мальчика красные.

Ребенка госпитализировали в ожоговый центр с ожогами почти 10 процентов тела, в том числе второй степени. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Башкирии младенец не выжил после получения ожога от бытового фена. Травму ребенок получил, находясь в колыбели. Фен рядом с ним положил отец.