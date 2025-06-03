В Петербурге девушка набросилась на машину с семьей внутри и попала на видео

В Петербурге неизвестная набросилась на машину с семьей внутри и попала на видео

В Санкт-Петербурге девушка набросилась на машину, где находилась семья с ребенком, разбила стекло и попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На кадрах видно, что неизвестная запрыгнула на капот автомобиля и начала бить по лобовому стеклу руками. После того как стекло потрескалось, она продолжила наносить удары ногами.

По словам сидевшей внутри женщины, все произошло на Петергофском шоссе. Ее мужу удалось схватить и задержать девушку 2005 года рождения до приезда скорой и полиции.

Ранее экс-зампред Законодательного собрания Кировской области Владислав Гукасов избил россиянку на глазах у ее ребенка. Политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге. Гукасов вышел из машины и сначала начал стучать по автомобилю пострадавшей, а потом, когда та вышла из машины, набросился на нее.