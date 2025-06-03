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13:32, 3 июня 2025Бывший СССР

В Раде призвали украинцев к эвакуации из Сумской области из-за провала обороны ВСУ

Депутат Рады Безуглая призвала украинцев эвакуироваться из Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Украинцам, живущим в прифронтовых районах Сумской области, следует начать эвакуацию, не дожидаясь приказа властей. К таким действиям призвала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Давайте будем реалистами — я должна предостеречь и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь [объявления эвакуации]», — написала она.

По словам парламентария, украинские войска провалили подготовку к обороне региона. Она подчеркнула, что фортификации в Сумской области были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях страны, а также назвала регион самым слабым местом в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что войска Российской Федерации наступают на Сумы на севере Украины. Отмечается, что российским войскам осталось преодолеть менее 20 километров до города.

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