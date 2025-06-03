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10:57, 3 июня 2025Россия

В России предложили отменить мораторий на смертную казнь для мигрантов-насильников

Ura.ru: В ОП предложили отменить мораторий на казнь для мигрантов-насильников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Павел Пожигайло предложил отменить мораторий на смертную казнь для мигрантов-насильников в России. Его комментарий по ситуации опубликовало Ura.ru.

Он отметил, что данная проблема требует однозначного решения. «Для мигрантов-насильников отменить мораторий на смертную казнь. И точка», — поделился Пожигайло.

Ранее, в мае, глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось почти на 1 процент в 2024 году.

Бастрыкин пояснил, что в 2023-м было зафиксировано 38 936 преступлений, а в 2024-м — 38 578 преступлений.

До этого председатель СКР призвал пускать мигрантов в Россию без жен, детей и бабушек.

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