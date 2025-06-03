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10:42, 3 июня 2025Экономика

В России предложили отменить некоторые пенсии

ЛДПР предложила отменить социальные пенсии по старости для мигрантов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России предложили отменить социальные пенсии по старости для мигрантов. Соответствующий законопроект направили в правительство депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Инициатива парламентариев состоит в отмене социальной пенсии по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат. Авторы документа отмечают, что сейчас право на выплаты иностранцы и лица без гражданства имеют, если они прожили в РФ не менее 15 лет, имеют вид на жительство и достигли 70 лет (мужчины) или 65 лет (женщины).

Предлагаемые изменения позволят снизить необоснованные социальные обязательства, уменьшить нагрузку на бюджет, отмечают депутаты.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин предупредил, что выплату пенсии могут приостановить из-за ряда оснований. Так, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, это станет причиной для остановки ее начисления. Выплату могут приостановить, если россияне не прошли в обозначенный срок медицинское переосвидетельствование или не предоставили справку об обучении в вузе.

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