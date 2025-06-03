Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:24, 3 июня 2025Моя страна

В России установили новый необычный рекорд

В Краснодаре выпустили в небо тысячи мыльных пузырей и установили новый рекорд
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Новый необычный рекорд России установили в Краснодаре, где 928 человек в День защиты детей одновременно выпустили в небо тысячи мыльных пузырей. По данным KP.RU, всего планировалось запустить около 300 тысяч пузырей. Принять участие смог каждый желающий.

В этот день в микрорайоне Образцово состоялось открытие парка Флагманский, где собрались сотни человек. После традиционного перерезания красной ленты здесь было посажено дерево.

Ранее сразу два национальных рекорда поставили в Тульской области. Это: самое массовое чаепитие среди предпринимателей и самый большой и первый выпеченный в России пряничный круассан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

    Восемь автомобилей столкнулись на МКАД

    Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

    Мужчина отказался от кофе на неделю и получил неоднозначные результаты

    Солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов

    В России установили новый необычный рекорд

    Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

    Российский боец раскрыл отношение ВСУ к раненым сослуживцам

    Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

    Стало известно о роли Трампа в победе Навроцкого на выборах президента Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости