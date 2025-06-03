В России установили новый необычный рекорд

В Краснодаре выпустили в небо тысячи мыльных пузырей и установили новый рекорд

Новый необычный рекорд России установили в Краснодаре, где 928 человек в День защиты детей одновременно выпустили в небо тысячи мыльных пузырей. По данным KP.RU, всего планировалось запустить около 300 тысяч пузырей. Принять участие смог каждый желающий.

В этот день в микрорайоне Образцово состоялось открытие парка Флагманский, где собрались сотни человек. После традиционного перерезания красной ленты здесь было посажено дерево.

Ранее сразу два национальных рекорда поставили в Тульской области. Это: самое массовое чаепитие среди предпринимателей и самый большой и первый выпеченный в России пряничный круассан.