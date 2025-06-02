В российском регионе испекли самый большой пряничный круассан

В Тульской области поставили два национальных рекорда

В Тульской области поставили два национальных рекорда: самое массовое чаепитие среди предпринимателей и самый большой и первый выпеченный в России пряничный круассан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что первый рекорд был зафиксирован в Книге учета достижений «Наследие страны». А обладателем второго стал потомственный кулинар и тульский ресторатор Александр Морозов. Его зарегистрировала главный редактор международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Маргарита Железнова.

Ранее кулинарный рекорд установили в Новосибирске. Там местные повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб.

