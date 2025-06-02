Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:56, 2 июня 2025Моя страна

В российском регионе испекли самый большой пряничный круассан

В Тульской области поставили два национальных рекорда
Алина Черненко

Фото: Кристина Кормилицына / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / РИА Новости

В Тульской области поставили два национальных рекорда: самое массовое чаепитие среди предпринимателей и самый большой и первый выпеченный в России пряничный круассан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что первый рекорд был зафиксирован в Книге учета достижений «Наследие страны». А обладателем второго стал потомственный кулинар и тульский ресторатор Александр Морозов. Его зарегистрировала главный редактор международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Маргарита Железнова.

Ранее кулинарный рекорд установили в Новосибирске. Там местные повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

    Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости