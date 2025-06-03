В России заговорили о необходимости нового повышения тарифов на электроэнергию

Глава «Россетей» Рюмин: Нужно допповышение тарифов на передачу электроэнергии

Федеральная сетевая компания «Россети» видит необходимость в дополнительном повышении тарифов на передачу электроэнергии конечным потребителям. Об этом заявил глава корпорации Андрей Рюмин в ходе выступления на ЦИПР-2025, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Эта мера нужна в том числе для реализации программы технологической независимости электроэнергетики в России, отметил он. В настоящее время для «Россетей» индексация тарифов является единственным источником инвестирования, пояснил Рюмин. К 2030 году на эти цели понадобится в общей сложности 300 миллиардов рублей.

Выполнить поставленную задачу без дополнительного повышения тарифов на электроэнергию будет крайне трудно, добавил глава сетевой компании. «Сейчас в тарифных источниках есть около 30 процентов этих денег (от требуемых 300 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — констатировал он. Нынешний план индексации тарифов, представленный Минэкономразвития, не позволяет привлечь необходимую сумму, посетовал Рюмин. «Остальное, конечно, потребует дополнительного роста тарифов», — заключил глава компании.

В сценарных прогнозах макропрогноза предусматривалось повышение тарифов на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей на 9,8 процента в 2026 году, а по единой энергосети (тариф ФСК) — на 12,1 процента. В 2027 году тарифы сетей могут вырасти еще на 6,3 процента, Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) — на 9,3 процента. В 2028-м речь может идти о дополнительном увеличении на 4,2 и 4,3 процента соответственно. Корректировка связана в том числе с изменением прогнозного уровня инфляции. На этот год оценку повысили с 4,5 до 7,6 процента.

Ранее в Госдуме (ГД) напомнили россиянам о грядущей индексации тарифов на электроэнергию на 12,6 процента. Плановое повышение произойдет с 1 июля 2025 года. В следующем году, отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ставки поднимутся еще 9,3 процента. С июля 2027 года рост тарифов составит 6,9 процента, а с июля 2028-го — еще 4,9 процента.