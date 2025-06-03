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10:19, 3 июня 2025Россия

В Совфеде заявили об утрате управляемости НАТО

Сенатор Косачев: НАТО утратила управляемость государствами-членами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Организация Североатлантического договора (НАТО) утратила управляемость государствами-членами. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, НАТО превратилось в нечто, «не зависящее от государств».

«Организация превратилась в нечто, не зависящее от государств и даже господствующее над ними. Это переворачивает с ног на голову всю логику и принципы международно-правовой системы. НАТО — это антипод суверенитета», — написал в блоге Косачев.

Ранее бывший американский дипломат Джеймс Джатрас заявил, что НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией.

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