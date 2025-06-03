В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

Atlantic: Трамп продолжает пользоваться личным iPhone и принимает любые звонки

Президент США Дональд Трамп продолжает пользоваться личным iPhone и принимает любые звонки, в том числе от незнакомых номеров. Об этом рассказал журнал The Atlantic.

По данным издания, Трамп и его окружение уже неоднократно сталкивались с угрозами в сфере кибербезопасности: иранские спецслужбы взламывали почтовую систему его предвыборного штаба, а китайские получали доступ к электронным письмам Национального комитета Республиканской партии. В октябре прошлого года, как утверждается, хакеры и вовсе смогли подслушать телефонные разговоры Трампа, Джей Ди Вэнса и других крупных политиков.

«Но Трамп, похоже, не был встревожен этой новостью. На протяжении более десяти лет его предупреждали об огромном риске, которому он подвергался, используя личный iPhone, однако он не собирался от него отказываться. (...) Трамп по-прежнему готов взять трубку, даже если не узнает номер», — говорится в материале.

Бывший глава контрразведки США Джоэл Бреннер заявил изданию, что подобное поведение президента США является «чрезвычайно опасным», поскольку каждый звонок Трампу может быть перехвачен иностранными разведками, а любой собеседник может выдать себя за зарубежного лидера или чиновника.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что неизвестный взломал телефон руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. По данным издания, хакер рассылал сообщения и звонил от ее имени сенаторам, губернаторам, видным бизнесменам, а также другим известным личностям.