В Турции прокомментировали инициативу Эрдогана по подготовке встречи Путина и Зеленскогк

Инициатива Эрдогана по встрече лидеров стран предполагает телефонную дипломатию

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров России и Украины по урегулированию конфликта предполагает традиционную «телефонную дипломатию». Об этом заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Турецкий лидер не исключил, что в случае встречи президентом России и Украины в ней может принять участие и президент США Дональд Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп сохраняет готовность к встрече с российским лидером и главой Украины.