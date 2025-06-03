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06:54, 3 июня 2025Мир

В Турции прокомментировали инициативу Эрдогана по подготовке встречи Путина и Зеленскогк

Инициатива Эрдогана по встрече лидеров стран предполагает телефонную дипломатию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров России и Украины по урегулированию конфликта предполагает традиционную «телефонную дипломатию». Об этом заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после встречи делегаций Украины и России в Стамбуле Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Турецкий лидер не исключил, что в случае встречи президентом России и Украины в ней может принять участие и президент США Дональд Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп сохраняет готовность к встрече с российским лидером и главой Украины.

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