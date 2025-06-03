В ВСУ признали превосходство российских истребителей над F-16

Спикер ВСУ Игнат признал превосходство российских истребителей над F-16

Российские истребители по своим характеристикам превосходят поставленные Киеву западные самолеты F-16. Об этом сообщил представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью «Украинской правде».

«К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже по сравнению с F-16», — подчеркнул спикер ВСУ.

Он отметил, что современные российские самолеты также значительно превосходят советские МиГ-29 и Су-27, которые находятся на вооружении украинской армии.

Кроме того, по словам представителя Киева, войска России обладают мощными системами противовоздушной обороны, работающими в комплексе с авиацией.

Ранее стало известно, что украинские ВС потеряли еще один истребитель F-16. Самолет вступил в бой с российским беспилотником, после чего связь с ним пропала. При этом пилоту удалось выжить.