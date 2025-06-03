Верблюд устроил пробежку на российской трассе и попал на видео

Верблюд устроил пробежку на трассе в Нижегородской области

В Нижегородской области россияне стали свидетелями необычного участника дорожного движения — по трассе прогуливался верблюд. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

«В Нижегородской области такая теплая погода, что по трассам начали бегать верблюды», — пошутили в подписи к видео.

На кадрах заметно, как солнечным днем верблюд неспешно прогуливается по проезжей части. При этом видно, как крупное животное, заметив ускоряющийся автомобиль, тоже прибавляет шаг и переходит на бег. В какой-то момент верблюд «нарушает правила» дорожного движения — оказывается на встречной полосе, но затем «перестраивается» обратно в правый ряд.

К счастью, в момент происшествия на встречной стороне машин не было, и никто не пострадал. Откуда на дороге взялось экзотическое животное, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае неподалеку от национального парка «Земля леопарда» произошла редкая встреча пятнистого хищника с людьми. На видео удалось запечатлеть, как леопард пересекает склон сопки Крестовая, двигаясь сквозь высокую траву. Увидев людей, мастер маскировки тут же ретировался в заросли.