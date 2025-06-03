Видео уничтожения российских бомбардировщиков оказалось кадрами из игры

Кадры уничтожения 40 бомбардировщиков РФ оказались фейком

В соцсетях начало распространяться видео якобы уничтожения 40 российских стратегических бомбардировщиков. На кадрах видны несколько самолетов, по которым наносят удары с воздуха.

Несмотря на то что украинская атака на российские военные аэродромы действительно произошла, 1 июня Минобороны РФ отчиталось о том, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Ни о каких 40 бомбардировщиках речи не было.

Кроме того, на опубликованных видео заметно, что это — компьютерная графика. Вероятно, это могла быть запись с экрана игры ARMA 3 — реалистичного тактического шутера. На это указывает нечеткость изображения и рисованные дома с деревьями. В реальности никаких других официальных подтверждений того, что ВСУ действительно уничтожили такое количество российской авиатехники при атаке 1 июня — нет.

При этом в аккаунте в TikTok, авторы которого являются создателями данного ролика, неоднократно публиковались посты из видеоигр, сопровождаемые заголовками об уничтожении военных объектов на территории России. Так, только 1 июня, в день массированной атаки ВСУ на российские аэродромы, в аккаунте было опубликовано девять записей с кадрами из видеоигр. Эти публикации впоследствии распространились по соцсетям, а один из сюжетов с распространяемым роликом набрал около шести миллионов просмотров только в первоисточнике.

Примечательно, что Киев уже выдавал видео из игры ARMA 3 за настоящие. Так, ролик был опубликован Минобороны Украины. Кадры попытались выдать за видео работы украинской ПВО в Херсонской области. Речь шла о видео, на котором в ночном небе ПВО сбивает четыре военных вертолета. Минобороны Украины представило ролик в качестве доказательства победы украинских военных над русскими вертолетами Ка-52.

Данные об уничтожении 40 бомбардировщиков РФ и фейковые кадры не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».