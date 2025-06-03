Медведев обратился «ко всем, кто переживает и ждет возмездия»

Зампред СБ Медведев: Возмездие неизбежно

Переживать нужно, это свойство нормального человека, а возмездие неизбежно. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Российский политик обратился ко «всем, кто переживает и ждет возмездия» и сообщил, что Армия России активно наступает и громит врага.

Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут Дмитрий Медведев

Также Медведев отметил, что переговоры в Стамбуле нужны не для «компромиссного мира», а для победы над «нацистской властью».

Ранее Медведев назвал задачи «ищущей прямых переговоров зеленой тли».