Microsoft призвала к стандартизации USB

Microsoft потребовала выпуск ПК на Windows с единым портом USB

Корпорация Microsoft призвала производителей компьютеров к соответствию USB-разъемов устройств минимальным требованиям. Об этом сообщается в блоге компании.

«Не все порты USB созданы равными. Вы не можете сказать, какие из них обеспечивают полноценный опыт использования, просто взглянув на них», — заметил представитель Microsoft Уган Сивагнанентирараджа. Поэтому компания запустила программу совместимости оборудования Windows (WHCP), требованиям которой должны соответствовать выпускаемые с Windows 11 компьютеры.

Специалист заметил, что разные USB-порты в персональном компьютере (ПК) могут обеспечивать разный опыт. Например, один разъем может передавать картинку 4K, а другой — только быструю зарядку. По словам Сивагнанентирараджи, Microsoft призывает производителей устройств стандартизировать все физические порты в своих моделях.

Так, любой порт USB-C в ПК должен поддерживать быструю зарядку USB Power Delivery и функцию передачи изображения высокого разрешения DisplayPort Alt-Mode. Также в Microsoft требуют, что если конкретный компьютер рекламируется как устройство с портами 40 гигабит в секунду, то эту скорость должен поддерживать каждый разъем ПК.

Журналисты издания PCMag заметили, что тем не менее программа WHCP является добровольной. У Microsoft нет рычагов давления на производителей ПК и неизвестно, будут ли последние прислушиваться к IT-гиганту.

В начале лета Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 11 на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).