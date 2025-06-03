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15:12, 3 июня 2025Наука и техника

Microsoft призвала к стандартизации USB

Microsoft потребовала выпуск ПК на Windows с единым портом USB
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Niklas Graeber / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft призвала производителей компьютеров к соответствию USB-разъемов устройств минимальным требованиям. Об этом сообщается в блоге компании.

«Не все порты USB созданы равными. Вы не можете сказать, какие из них обеспечивают полноценный опыт использования, просто взглянув на них», — заметил представитель Microsoft Уган Сивагнанентирараджа. Поэтому компания запустила программу совместимости оборудования Windows (WHCP), требованиям которой должны соответствовать выпускаемые с Windows 11 компьютеры.

Специалист заметил, что разные USB-порты в персональном компьютере (ПК) могут обеспечивать разный опыт. Например, один разъем может передавать картинку 4K, а другой — только быструю зарядку. По словам Сивагнанентирараджи, Microsoft призывает производителей устройств стандартизировать все физические порты в своих моделях.

Так, любой порт USB-C в ПК должен поддерживать быструю зарядку USB Power Delivery и функцию передачи изображения высокого разрешения DisplayPort Alt-Mode. Также в Microsoft требуют, что если конкретный компьютер рекламируется как устройство с портами 40 гигабит в секунду, то эту скорость должен поддерживать каждый разъем ПК.

Журналисты издания PCMag заметили, что тем не менее программа WHCP является добровольной. У Microsoft нет рычагов давления на производителей ПК и неизвестно, будут ли последние прислушиваться к IT-гиганту.

В начале лета Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 11 на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

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