Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 3 июня 2025Культура

Жена Макарского высказалась об актере после обвинений в абьюзе

Виктория Макарская опровергла слухи о насилии со стороны певца Антона Макарского
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена актера и исполнителя Антона Макарского, певица Виктория Макарская высказалась в защиту супруга после того, как его назвали абьюзером из-за скандальных интервью прошлых лет. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

Макарская заявила, что муж не применяет к ней силу, вопреки домыслам поклонников. Она также опровергла информацию о скором разводе.

«Меня никто не избивает. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Антон не находится под следствием и не спился», — сообщила артистка. Она также призвала фанатов не присылать ей «видеофейки».

До этого в социальных сетях появились отрывки из давних интервью Макарского, в которых актер комментировал отношения с женой и правила в их семье. Так, в одной из бесед с журналистами он сообщил, что вытирает губы Виктории салфеткой перед съемками, чтобы она не красилась без его разрешения. Из-за резких высказываний о супруге артиста обвинили в тирании.

Ранее певица Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Алексеем Чумаковым. В одном из интервью артист заявил, что выбирал девушку по принципу «вдул или не вдул бы». После такого признания пользователи соцсетей обвинили его в сексизме и призвали Юлию расстаться с мужем, несмотря на 12 лет отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подключала внешнего участника на переговоры с Россией в Стамбуле

    В США допустили совместные миссии F-35 и F-47

    На популярном у россиян зарубежном курорте начали массово закрывать отели

    В одной стране ЕС распалась правящая коалиция

    Собчак захотела запретить одному типу мужчин жениться

    Высмеявшая девочку-квадробера певица оскорбила китайцев

    На Украине уточнили обстоятельства встречи Мединского и Умерова

    Российская школьница рухнула без чувств после затяжки вейпом и попала на видео

    В ЛНР назвали причину больших потерь ВСУ на стыке ДНР и Запорожья

    В российском заливе заметили большое нефтяное пятно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости