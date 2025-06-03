Жена Макарского высказалась об актере после обвинений в абьюзе

Виктория Макарская опровергла слухи о насилии со стороны певца Антона Макарского

Жена актера и исполнителя Антона Макарского, певица Виктория Макарская высказалась в защиту супруга после того, как его назвали абьюзером из-за скандальных интервью прошлых лет. Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

Макарская заявила, что муж не применяет к ней силу, вопреки домыслам поклонников. Она также опровергла информацию о скором разводе.

«Меня никто не избивает. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Антон не находится под следствием и не спился», — сообщила артистка. Она также призвала фанатов не присылать ей «видеофейки».

До этого в социальных сетях появились отрывки из давних интервью Макарского, в которых актер комментировал отношения с женой и правила в их семье. Так, в одной из бесед с журналистами он сообщил, что вытирает губы Виктории салфеткой перед съемками, чтобы она не красилась без его разрешения. Из-за резких высказываний о супруге артиста обвинили в тирании.

Ранее певица Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Алексеем Чумаковым. В одном из интервью артист заявил, что выбирал девушку по принципу «вдул или не вдул бы». После такого признания пользователи соцсетей обвинили его в сексизме и призвали Юлию расстаться с мужем, несмотря на 12 лет отношений.