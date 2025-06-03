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19:55, 3 июня 2025Ценности

Жена российского миллиардера похвасталась фигурой в бикини

Жена миллиардера Доронина модель Кристина Романова похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 360 тысяч подписчиков.

30-летняя избранница предпринимателя запечатлела себя в зеркале в ванной во время отдыха на море. Она предстала перед камерой в коричневом бикини, которое состояло из бюстгальтера-балконета и трусов с завышенной талией с металлическим декором золотистого цвета.

Манекенщица распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики. При этом она не раскрыла свое точное местонахождение.

Ранее Кристина Романова также показала свой завтрак на фото.

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