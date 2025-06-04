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11:12, 4 июня 2025Россия

17-летний россиянин захотел впечатлить друзей трюками и оказался в больнице

В Петербурге юноша захотел впечатлить друзей трюками и сорвался с балкона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша захотел впечатлить друзей трюками и сорвался с балкона восьмого этажа. С тяжелыми травмами он оказался в больнице, об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, россиянин гостил у товарищей на улице Стойкости. В один момент он решил перелезть через бетонное ограждение балкона, чтобы завоевать внимание собравшихся.

Старшеклассник несколько раз перелез через ограждение и рухнул вниз. В тяжелом состоянии его отвезли в детскую больницу, врачи борются за его жизнь.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 11-летний школьник упал с балкона восьмого этажа и не выжил. Оперативники изъяли из квартиры мальчика телефон и ноутбук.

Еще раньше во Владивостоке 36-летний мужчина выпал из окна девятого этажа и остался в живых.

Вот это да!
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