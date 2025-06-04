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06:30, 4 июня 2025Из жизни

21-летнюю футболистку выгнали из команды за съемки в порно

Никита Савин
Никита Савин

Фото: DarioZg / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии участницу женской команды по мини-футболу из штата Риу-Гранди-ду-Сул выгнали из-за съемок в порно. Об этом пишет Daily Star.

21-летняя Марсела Соарес лишилась места в клубе Pelotas после того, как руководство обнаружило, что она выкладывала в сеть свои откровенные фотографии и ролики. Девушку это возмутило. «Я никогда не переставала быть спорстменкой, никогда не проявляла неуважение к клубу. Но мне сказали, что я подаю плохой пример детям», — пожаловалась она на своей странице в соцсети.

В клубе заявили, что девушка своим поведением опорочила репутацию команды. При этом Соарес сказала, что заработанных в клубе денег хватало только на оплату проезда на тренировки, и она пыталась подработать. Она заявила, что всегда любила и будет любить мини-футбол, однако отказывается находиться среди людей, которые пытаются контролировать, что она делает вне футбольного поля.

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Соарес также сказала, что просто показывала себя обнаженной и не делала ничего плохого. Однако, как пишет Daily Star, на ее странице выложено видео, в названии которого упоминается оргия.

В июне 2024 года жительница Австралии рассказала, что решила снимать контент для взрослых ради открытия собственного бизнеса и лишилась последних денег. В частности, за время порнокарьеры она потеряла дом, испортила отношения с родными, а в итоге была вынуждена вернуться на обычную работу.

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