54-летняя телеведущая прошла по подиуму в откровенном леопардовом купальнике

Американская телеведущая Бетенни Франкель прошла по подиуму в купальнике

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по подиуму в откровенном наряде во время показа коллекции Sports Illustrated Swimsuit 2025. Соответствующий снимок публикует Page Six.

54-летняя знаменитость продефилировала в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь. При этом звезда отказалась от обуви.

Стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках. Образ дополнил массивный браслет.

Ранее в июне телеведущая Бетенни Франкель ответила на критику ее появления на подиуме в стрингах. Знаменитость отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на публике.