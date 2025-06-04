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11:44, 4 июня 2025Ценности

54-летняя телеведущая прошла по подиуму в откровенном леопардовом купальнике

Американская телеведущая Бетенни Франкель прошла по подиуму в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ivan Apfel / Getty Images

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по подиуму в откровенном наряде во время показа коллекции Sports Illustrated Swimsuit 2025. Соответствующий снимок публикует Page Six.

54-летняя знаменитость продефилировала в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь. При этом звезда отказалась от обуви.

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Стилисты завили ее волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных оттенках. Образ дополнил массивный браслет.

Ранее в июне телеведущая Бетенни Франкель ответила на критику ее появления на подиуме в стрингах. Знаменитость отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на публике.

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