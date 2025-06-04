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08:00, 4 июня 2025Из жизни

88-летняя женщина «воскресла» в гробу

В Чехии 88-летняя женщина очнулась в похоронном бюро
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В городе Пльзень, Чехия, пожилую женщину чуть не похоронили раньше времени. Об этом пишет Daily Mail.

88-летняя женщина не проснулась утром в собственной постели. Ее тщетно пытался разбудить супруг, а после вызвал скорую. Прибывший с врачами коронер пришел к выводу, что она умерла, и отправил ее тело в похоронное бюро.

Когда сотрудники ритуального агентства положили пенсионерку в гроб и стали готовить к похоронам, она неожиданно «воскресла».

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После этого пенсионерку доставили в больницу. Сейчас с ней все в порядке. Полиция начала расследование. Виновником произошедшего считают коронера, который халатно отнесся к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилая женщина пришла в себя через 40 минут после «смерти». Она рассказала, что, пока была без сознания, видела некоего монаха, который ходил за ней.

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