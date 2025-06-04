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12:55, 4 июня 2025Силовые структуры

Адвокат поджигателя Корана Журавеля прокомментировал его исчезновение

Адвокат Сабинин: Журавель находится на связи с родственниками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Осужденный за госизмену и сожжение Корана Никита Журавель находится на связи с родственниками. Об этом RTVI сообщил Андрей Сабинин.

По его словам, Журавель не пропадал, родители регулярно получают от него письма. Однако в начале мая цензор был в отпуске, поэтому корреспонденция не приходила и не уходила две недели. «Почему они [письма] не приходят кому-то — я вам этого сказать не могу, не я же переписываюсь. Так что, скорее всего, временно не пишет или еще что-то», — сказал адвокат.

Ранее в сети появилась информация о том, что молодой человек перестал выходить на связь с теми, с кем ранее переписывался. Сообщалось, что Журавель отвечал собеседникам стабильно раз в 9-12 дней, а последние два письма от 16 и 20 апреля остались без ответа.

25 ноября 2024 года Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана. Во время судебного заседания он признал свою вину.

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