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00:26, 4 июня 2025Россия

Похищенный в Москве бизнес-коуч жаловался на преследование и просил о помощи

Похищенный около Ярославского вокзала бизнес-коуч жаловался на преследование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Арег Щепихин

Арег Щепихин. Кадр: Telegram-канал «112»

Похищенный около Ярославского вокзала в Москве бизнес-коуч Арег Щепихин еще год назад говорил со знакомыми «о преследовании» и просил о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Знакомый похищенного уточнил, что летом 2024 года мужчина внезапно пожаловался, что его преследуют. Кроме того, он попросил о помощи.

«Позвонил, сказал, что нужна помощь. Говорю: "А что случилось"? Он ответил: "Они смотрят, дистанционно следят"», — уточнил источник. Он указал, что у Щепихин есть есть бывшая жена и маленький сын.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня.

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