Похищенный в Москве бизнес-коуч жаловался на преследование и просил о помощи

Похищенный около Ярославского вокзала бизнес-коуч жаловался на преследование

Похищенный около Ярославского вокзала в Москве бизнес-коуч Арег Щепихин еще год назад говорил со знакомыми «о преследовании» и просил о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Знакомый похищенного уточнил, что летом 2024 года мужчина внезапно пожаловался, что его преследуют. Кроме того, он попросил о помощи.

«Позвонил, сказал, что нужна помощь. Говорю: "А что случилось"? Он ответил: "Они смотрят, дистанционно следят"», — уточнил источник. Он указал, что у Щепихин есть есть бывшая жена и маленький сын.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня.