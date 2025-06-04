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12:03, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев передал привет двум иноагентам

Блогер Лебедев передал привет Фельдману и Экслеру, признанным иноагентами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев передал привет двум знакомым, которых Минюст внес в реестр иностранных агентов. К ним он обратился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер заявил, что встречался с некоторыми людьми, попавшими в список иностранных агентов в минувшую пятницу, 30 мая. «Привет, фотожурналист Евгений Фельдман (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а также привет, писатель Алексей Экслер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Поздравляю вас с попаданием в список иноагентов», — сказал Лебедев.

Блогер добавил, что статус иноагента вряд ли повлияет на его знакомых. «Но, по крайней мере, будет о чем написать в своих блогах», — заключил он.

В пятницу, 30 мая, Минюст внес в реестр иностранных агентов Фельдмана, Экслера, а также демографа Алексея Ракшу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и журналиста и правозащитника Александра Черкасова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По данным министерства, Черкасов, в частности, публиковал недостоверную информацию о решениях российских властей, а также распространял материалы иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

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