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15:33, 4 июня 2025Бывший СССР

Авиабомба ударила по предприятию в Сумской области

Авиабомба ударила по промышленному предприятию в Ворожбе Сумской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout / Reuters

Авиабомба ударила по промышленному предприятию в Сумской области. Об этом сообщила «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные власти.

«В Ворожбе Сумской области был прилет авиабомб по промышленному предприятию», — сказано в публикации.

Сообщение появилось в 15:23 по московскому времени. Подробности не сообщались.

Утром в Сумах прогремел первый за день взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги в Сумской и Харьковской областях. Позже взрывы зафиксировали в 10:20 и 11:02 по московскому времени.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал подробности утренних ударов. Отмечается, что атака проводится по целям, расположенным в одном районе города.

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