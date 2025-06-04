В Сумах снова прогремели взрывы

В Сумах на Украине снова прогремели взрывы

В Сумах на Украине прогремели две серии взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».

О первой серии взрывов издание сообщило в 10:20 по мск. О второй сообщили в 11:02 по мск. Причины и места взрывов не сообщаются.

Ранее утром в Сумах раздался первый взрыв за день. Он произошел на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в Сумской и Харьковской областях.

До этого в Николаев на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава населенного пункта Александр Сенкевич, который также предупредил о воздушной тревоге.