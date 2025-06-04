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11:21, 4 июня 2025Бывший СССР

В Сумах снова прогремели взрывы

В Сумах на Украине снова прогремели взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В Сумах на Украине прогремели две серии взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».

О первой серии взрывов издание сообщило в 10:20 по мск. О второй сообщили в 11:02 по мск. Причины и места взрывов не сообщаются.

Ранее утром в Сумах раздался первый взрыв за день. Он произошел на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в Сумской и Харьковской областях.

До этого в Николаев на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава населенного пункта Александр Сенкевич, который также предупредил о воздушной тревоге.

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