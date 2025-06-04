В Сумах раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Сумской области на севере Украины утром 4 июня прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрыв раздался в Сумах. В каком именно районе города он произошел, а также какая инфраструктура получила повреждения, неизвестно.

Взрыв раздался на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена утром в среду в Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что армия России в ночь на 4 июня поразила в Харькове пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также под ударом оказались цех по сборке беспилотников и склад украинских военных.