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09:30, 4 июня 2025Бывший СССР

В Сумах раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Сумской области на севере Украины утром 4 июня прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрыв раздался в Сумах. В каком именно районе города он произошел, а также какая инфраструктура получила повреждения, неизвестно.

Взрыв раздался на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена утром в среду в Сумской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что армия России в ночь на 4 июня поразила в Харькове пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также под ударом оказались цех по сборке беспилотников и склад украинских военных.

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