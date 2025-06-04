ВС России поразили в Харькове пункт временной дислокации ВСУ и цех по сборке БПЛА

Лебедев: ВС России поразили в Харькове ПВД ВСУ, цех по сборке БПЛА и склад

Российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 4 июня Вооруженные силы (ВС) России атаковали пункт временной дислокации (ПВД) украинских бойцов. Также были поражены цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и склад с оборудованием.

«Интересный нюанс: вывозили продукцию раз в три дня, прилет случился, когда склад был забит под завязку», — добавил Лебедев.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев объяснил большие потери ВСУ. Причиной является отправка на фронт необученных бойцов.