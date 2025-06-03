Ганчев: ВСУ несут большие потери из-за отправки на фронт необученных бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери из-за отправки на фронт необученных бойцов. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Все чаще на фронте оказываются необученные, "только вчера" отловленные на улице мужчины. Какими воинами могут быть такие люди? Украинское командование заведомо отправляет их на убой. Конечно, цифры потерь среди военнослужащих будут колоссальные», — сообщил Ганчев.

По его словам, в Киеве осознают данную проблему, но «продолжают сознательное уничтожение мужского населения».

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. Причиной этого стала нехватка укрытий.