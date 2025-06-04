Чиновник нашел под стенами дворца библиотеку из городских легенд

Под дворцом в Индии нашли утерянную библиотеку из легенд с 50 тысячами книг

В Индии обнаружена уникальная подземная библиотека с 50 тысячами редких книг. Об этом сообщает Times of India.

Библиотеку нашли под стенами дворца Тал Коти в городе Тикамгар, штате Мадхья-Прадеш. Тал Коти был возведен несколько веков назад правителями исторического региона Бунделкханд. Открытие совершил новый глава округа Тикамгар Вивек Кшотрия, который с детства слышал городские легенды об «утерянной библиотеке».

Благодаря чиновнику удалось обнаружить редкое издание «Наброски Ганди» польско-британского художника Феликса Топольского 1944 года, книги о плотинах колониальной эпохи и манускрипт XVI века «Ананд Вриндаван Чампу» на санскрите. Большинство книг имеют печать бывшей Президентской библиотеки «Орчх».

«Когда тяжелые деревянные двери наконец открылись, я ощутил, будто шагнул в другой мир», — рассказал Кшотрия. Книги находятся в хорошем состоянии, несмотря на соседство с озером, воды которого в сезон дождей поднимаются до входа во дворец.

Сейчас коллекционер добивается финансирования для создания публичной Библиотеки наследия. Для спасения книг, поврежденных термитами, уже приглашены реставраторы. В планах — открыть к библиотеке доступ студентам, ученым и туристам и превратить ее в международный культурный центр.

Дворец Тал Коти, где располагается библиотека, с 1960-х годов используется как государственный колледж. Само книжное собрание было запечатано 20 лет назад после скандала с хищениями бывшего библиотекаря и предано забвению, пока детские воспоминания чиновника не вернули его к жизни.

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