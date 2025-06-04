Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:09, 4 июня 2025Из жизни

Чиновник нашел под стенами дворца библиотеку из городских легенд

Под дворцом в Индии нашли утерянную библиотеку из легенд с 50 тысячами книг
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Muzammi / Wikimedia

В Индии обнаружена уникальная подземная библиотека с 50 тысячами редких книг. Об этом сообщает Times of India.

Библиотеку нашли под стенами дворца Тал Коти в городе Тикамгар, штате Мадхья-Прадеш. Тал Коти был возведен несколько веков назад правителями исторического региона Бунделкханд. Открытие совершил новый глава округа Тикамгар Вивек Кшотрия, который с детства слышал городские легенды об «утерянной библиотеке».

Благодаря чиновнику удалось обнаружить редкое издание «Наброски Ганди» польско-британского художника Феликса Топольского 1944 года, книги о плотинах колониальной эпохи и манускрипт XVI века «Ананд Вриндаван Чампу» на санскрите. Большинство книг имеют печать бывшей Президентской библиотеки «Орчх».

«Когда тяжелые деревянные двери наконец открылись, я ощутил, будто шагнул в другой мир», — рассказал Кшотрия. Книги находятся в хорошем состоянии, несмотря на соседство с озером, воды которого в сезон дождей поднимаются до входа во дворец.

Сейчас коллекционер добивается финансирования для создания публичной Библиотеки наследия. Для спасения книг, поврежденных термитами, уже приглашены реставраторы. В планах — открыть к библиотеке доступ студентам, ученым и туристам и превратить ее в международный культурный центр.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Дворец Тал Коти, где располагается библиотека, с 1960-х годов используется как государственный колледж. Само книжное собрание было запечатано 20 лет назад после скандала с хищениями бывшего библиотекаря и предано забвению, пока детские воспоминания чиновника не вернули его к жизни.

Ранее сообщалось, что купленная Гарвардским университетом на аукционе копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей). Исторический документ был приобретен американским вузом на торгах в 1946 году за 20 фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера

    Евродепутат объяснил свою поездку в Россию

    В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

    Две постсоветские страны начали переговоры по поиску пропавших в ходе конфликта людей

    «Костюмы, бороды, машина с мигалкой и багажник». Как в России отреагировали на похищение бизнес-тренера в центре Москвы?

    Лукашенко поговорил с китайским товарищем на русском языке

    Ми-8 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    Фетисов назвал главную проблему российского хоккея

    Американский корабль с ракетами Tomahawk зашел в Балтийское море. Эти боеприпасы способны «достать до Урала»

    Российские шестиклассники захотели сбежать из детского лагеря и приняли таблетки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости