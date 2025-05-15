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18:23, 15 мая 2025Из жизни

Копия легендарного исторического документа оказалась оригиналом за 1,7 миллиарда рублей

Копия Великой хартии вольностей из США оказалась оригиналом за £16 миллионов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bobby Yip / Reuters

Купленная Гарвардским университетом на аукционе копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Исторический документ был приобретен американским вузом на торгах в 1946 году за 20 фунтов стерлингов (сегодня это была бы примерно одна тысяча фунтов или 106 тысяч рублей). В описании говорилось, что «потертая и поврежденная сыростью» копия была изготовлена в 1327 году.

Однако новейшие исследования документа, проведенные специалистами Королевского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии, показали, что почерк и размер шрифта, которым он был написан, полностью соответствуют оригиналу. Считая гарвардский экземпляр, в мире известно только семь оригинальных рукописных изданий Великой хартии вольностей.

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Оказавшийся подлинным документ случайно обнаружил профессор Дэвид Карпентер из Королевского колледжа Лондона, когда занимался изучением его неофициальных копий. Он обратил внимание, что в библиотеке юридического факультета Гарварда есть малоизвестная оцифрованная копия хартии и решил исследовать ее.

Известно, что в 1945 году документ выставил на торги вице-маршал ВВС Великобритании Форстер Мейнард, унаследовавший архив британских борцов с работорговлей Томаса и Джона Кларксонов. Как хартия попала к ним, неизвестно.

В ноябре 2024 года сообщалось, что посольство России в Париже будет добиваться возвращения в Россию подлинника указа императора Петра II, проданного во Франции. Документ был похищен из Российского государственного военно-исторического архива.

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