Двое россиян открыли стрельбу из винтовки по детям на футбольном поле

В Барнауле полиция задержала молодых людей, обстрелявших детей

В Барнауле полиция задержала двух молодых людей, обстрелявших детей на футбольном поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел вечером 3 июня на улице Крупской. Неизвестные открыли стрельбу по несовершеннолетним, когда те играли в футбол. Один ребенок был ранен в ногу.

Полиция установила личности подозреваемых, ими оказались двое жителей 21 и 22 лет. Молодые люди доставлены в отдел полиции, у одного из них изъяли пневматическую винтовку. Ее отправили на экспертизу. Предполагается, что из нее владелец попал в подростка. В момент стрельбы оба товарища находились в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета у ТРЦ «Щелковский».