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05:37, 4 июня 2025Бывший СССР

Эксперт заметил рост численности женщин в украинской армии

Эксперт Марочко заметил рост численности женщин в украинской армии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В украинской армии растет численность женщин, потому что командованию сложно восполнять потери, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что их число растет с каждым месяцем. «Причем, хочу отметить, это не только какие-то рядовые женщины на каких-то рядовых должностях. У них воинские учетные специальности точно такие же, как и у мужчин. Есть и офицеры-женщины», — сказал эксперт.

До этого «Северный ветер» сообщил, что российские войска уничтожили медийную группу женщин-операторов беспилотных летательных аппаратов, сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины в Сумской области. В частности, атака поразила командира роты с позывным Валькирия.

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