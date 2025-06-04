ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

ФСБ: На Кузбассе подросток пытался поджечь локомотив по заданию куратора

В Кемеровской области сотрудники УФСБ по региону предотвратили теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

30 мая правоохранители задержали несовершеннолетнего местного жителя, который делал фотографии на железнодорожных путях. У него нашли емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклаву. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»). Его отправили под стражу.

Силовики выяснили, что подросток приехал на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги по заданию человека, с которым переписывался в Telegram. За вознаграждение несовершеннолетний должен был поджечь локомотив.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета за госизмену в пользу Украины и терроризм.