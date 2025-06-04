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12:02, 4 июня 2025Силовые структуры

ФСБ задержала двух наблюдавших за черноморскими военными украинских агентов

В Крыму ФСБ поймала 2 агентов СБУ, наблюдавших за военными ЧФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб (СБУ), наблюдавших за военнослужащими Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанные — две женщины. Одна из них передавала Украине данные о российских военных объектах, а вторая — по указанию куратора занималась наблюдением, собором и передачей информации СБУ о военнослужащих ЧФ.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене в форме шпионажа.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР) за сотрудничество с украинской разведкой.

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