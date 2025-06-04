Задержание ФСБ наблюдавших за черноморскими военными агентов СБУ попало на видео

ФСБ показала допрос 2 задержанных агентов СБУ, наблюдавших за военными ЧФ

ФСБ сняла на видео допрос двух задержанных агентов украинских спецслужб, наблюдавших за военными Черноморского флота (ЧФ). Соответствующие кадры публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В первой части видео показано, как силовики зачитывают одной из задержанных постановление. Затем она рассказывает на камеру, как в августе 2023 года решила собирать данные о российских военных в Крыму и передавала их через Telegram-каналы сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Украины. Она призналась, что на основе этой информации украинские войска наносили удары по российским военным.

Также оперативники сняли на видео показания второй задержанной.

По ее словам, с начала 2022 года она следила за украинскими пабликами и в декабре 2022 года предложила им свою помощь. Потом с ней связался человек и сказал, что необходимо придумать кодовое слово. На следующий день с ней связался куратор, который попросил ее сделать фотографии с ПВО, которые были расположены в Керчи, и поджечь трансформаторную будку.

По данным правоохранителей, на основе переданных фигурантками данных Украина наносила удары по российским подразделениям.

Ранее сообщалось, что одна из задержанных передавала Украине данные о российских военных объектах, а вторая — по указанию куратора занималась наблюдением, сбором и передачей информации СБУ о военнослужащих ЧФ.