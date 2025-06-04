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17:38, 4 июня 2025Мир

Глава МИД ФРГ рассказал о получаемой Киевом выгоде от замороженных российских активов

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Киев получает выгоду от замороженных активов России
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина получает значительную выгоду от использования российских замороженных активов, что не следует недооценивать. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

Слова министра прозвучали в ответ на вопрос о препятствиях к дальнейшей конфискации активов РФ для помощи Киеву. Он также обратил внимание на недоступность средств для Москвы, выразив надежду, что так и останется.

«Дальнейшие действия могли бы привести к далеко идущим правовым вопросам, которые в федеральном правительстве еще не решены», — отметил Вадефуль.

Ранее глава федеральной канцелярии Германии и министр по особым поручениям Торстен Фрай заявил, что необходимо внимательнее изучить вопрос передачи Украине замороженных в Европе российских активов. По его словам, хоть «чувство справедливости подсказывает», что передача активов необходима, нужно учитывать и контраргументы по этому вопросу.

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