Глава МИД ФРГ рассказал о получаемой Киевом выгоде от замороженных российских активов

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Киев получает выгоду от замороженных активов России

Украина получает значительную выгоду от использования российских замороженных активов, что не следует недооценивать. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

Слова министра прозвучали в ответ на вопрос о препятствиях к дальнейшей конфискации активов РФ для помощи Киеву. Он также обратил внимание на недоступность средств для Москвы, выразив надежду, что так и останется.

«Дальнейшие действия могли бы привести к далеко идущим правовым вопросам, которые в федеральном правительстве еще не решены», — отметил Вадефуль.

Ранее глава федеральной канцелярии Германии и министр по особым поручениям Торстен Фрай заявил, что необходимо внимательнее изучить вопрос передачи Украине замороженных в Европе российских активов. По его словам, хоть «чувство справедливости подсказывает», что передача активов необходима, нужно учитывать и контраргументы по этому вопросу.