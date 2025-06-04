Кладоискатель нашел золотое кольцо с изображением черепа

В Британии нашли кольцо с черепом, изготовленное в память о сэре Гауди

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел золотое траурное кольцо XVIII века. Об этом пишет «Би-би-си».

53-летний Малкольм Уил обнаружил украшение в поле с помощью металлодетектора. «Я знал, что это что-то особенное, и немного потанцевал», — вспомнил свою реакцию на находку он. Осмотрев кольцо на солнце, мужчина увидел на нем изображение черепа, сделанное на эмали, а также гравировку на латыни. Сотрудники Британского музея расшифровали ее следующим образом:

Б.Г. Баронет, умер 10 октября 1723 года, в возрасте 56 лет гравировка на кольце

Выяснилось, что украшение было изготовлено в память о сэре Бассингборне Гауди — британском аристократе, жизнь которого унес несчастный случай на охоте. Сотрудники музея отметили, что, судя по размеру, кольцо могло принадлежать женщине или подростку.

По словам Уила, он полтора года обыскивал этот район, пока не наткнулся на кольцо. Кроме него он также нашел фрагмент средневекового серебряного кольца и пенни, отчеканенный для Гутрума — военачальника викингов-данов, принявшего христианство, и первого скандинавского короля Восточной Англии после ее завоевания норманнами (880–890).

Ранее сообщалось, что в Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Ученые предполагают, что владельцем украшения мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель.

