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14:51, 4 июня 2025Из жизни

Кладоискатель нашел золотое кольцо с изображением черепа

В Британии нашли кольцо с черепом, изготовленное в память о сэре Гауди
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел золотое траурное кольцо XVIII века. Об этом пишет «Би-би-си».

53-летний Малкольм Уил обнаружил украшение в поле с помощью металлодетектора. «Я знал, что это что-то особенное, и немного потанцевал», — вспомнил свою реакцию на находку он. Осмотрев кольцо на солнце, мужчина увидел на нем изображение черепа, сделанное на эмали, а также гравировку на латыни. Сотрудники Британского музея расшифровали ее следующим образом:

Б.Г. Баронет, умер 10 октября 1723 года, в возрасте 56 лет

гравировка на кольце

Выяснилось, что украшение было изготовлено в память о сэре Бассингборне Гауди — британском аристократе, жизнь которого унес несчастный случай на охоте. Сотрудники музея отметили, что, судя по размеру, кольцо могло принадлежать женщине или подростку.

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По словам Уила, он полтора года обыскивал этот район, пока не наткнулся на кольцо. Кроме него он также нашел фрагмент средневекового серебряного кольца и пенни, отчеканенный для Гутрума — военачальника викингов-данов, принявшего христианство, и первого скандинавского короля Восточной Англии после ее завоевания норманнами (880–890).

Ранее сообщалось, что в Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Ученые предполагают, что владельцем украшения мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель.

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