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15:29, 4 июня 2025Силовые структуры

Комика признали террористом в России после шутки над инвалидом

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов комика Останина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Артемий Останин / YouTube

Росфинмониторинг внес комика Артемия Останина, арестованного из-за шутки над инвалидом, в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Останин добавлен в перечень под номером 11641, известно, что он из города Ейск Краснодарского края.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.

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