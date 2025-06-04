Лукашенко поговорил с китайским товарищем на русском языке

Лукашенко поговорил на русском с замглавы МИД Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил на русском языке с замглавы МИД Китая Лю Бинем. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что китайский дипломат знает русский язык и отметил, что визит белорусского лидера был удачный. Он добавил, что страны сошлись на том, что должны интенсифицировать свои отношения.

«Как говорит мой старый друг Си Цзиньпин: "Надо делать все быстро, но тихо"», — сказал Лукашенко, отмечая, что Белоруссия не афиширует свои встречи с теми людьми, которые готовы с ней сотрудничать.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении Запада на Китай. По его словам, многие главы государств, с которыми он встречался, убеждены, что Китай, выдержав давление Запада, «не позволит сломать мировой порядок».