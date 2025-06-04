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16:29, 4 июня 2025Из жизни

Маркелов объяснил феномен «Радиостанции Судного дня»

Маркелов назвал «Радиостанцию Судного дня» уникальным медиапродуктом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Жужжалка» или «Станция Судного дня», вновь вышла в эфир, спровоцировав волну обсуждений. Политолог и психолог Сергей Маркелов уверен, что появление такого медиапродукта закономерно, передает «Царьград».

«Голь на выдумку хитра. Я считаю, такие штуки должны быть», — заявил Маркелов, добавив, что, если бы ее не сделали, то надо было бы придумать.

Он объяснил, что в условиях постоянного информационного шума внимание людей цепляется не за содержание, а за подачу. Именно это делает «Жужжалку» феноменом. По его словам, это не расчет, а случайность. «И таких штук сейчас много создается. Причем каждый день. (...) Тогда как аномальных ресурсов с точки зрения маркетинга критически мало. И к ним всегда повышенное внимание», — добавил он.

Также Маркелов подчеркнул, пока создатели попадают в повестку, продукт «живет». Но эффект не будет вечным. «Человек постоянно должен меняться. Мы не можем есть одну и ту же еду каждый день. Мы три дня поедим одно и то же, потом захочется разнообразить. Вот то же самое с информацией», — пояснил он.

По его мнению, сила «Жужжалки» в умеренности: она то появляется, то исчезает. Таким образом, она не надоедает и не сильно перезагружает информационное пространство, а потому вызывает интерес. «Это правильная манипуляция», — заключил эксперт.

Ранее в понедельник, 2 июня, станция снова передала зашифрованное сообщение: «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582». Это стало уже вторым выходом в эфир за сутки. Ранее днем в 16:00, сразу после переговоров России и Украины, она транслировала кодовое слово «ибобаза».

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