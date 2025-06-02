«Радиостанция Судного дня» передала сообщения после переговоров в Турции

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения после переговоров РФ и Украины

В понедельник, 2 июня, «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новые загадочные сообщения после переговоров Россияя и Украины в Стамбуле. Об этом указано в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Как уточняется, слово «ибобаза» прозвучало в эфире радиостанции сегодня в 16:00 по мск. Это произошло практически сразу после завершения второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Второе сообщение — «арапоблиц» — появилось в эфире станции спустя полтора часа, в 17:32 по мск.

Накануне сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» днем 1 июня выдала в эфир восемь загадочных сообщений. Так, были переданы слова «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот».

29 мая в 13:03 в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — слово «копна». До этого загадочная станция оживала 26 мая.

